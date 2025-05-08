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Петербургский дневник

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NYP: США могут снизить пошлины для Китая

NYP: США могут снизить пошлины для Китая

Пошлины могут уменьшиться до 50-54 процентов Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может снизить пошлины для Китая со 145% до 50-54% в ближайшее время в рамках переговоров по торговому соглашению, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.

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