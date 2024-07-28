Сальвадор не исключил вступление в БРИКС

Сальвадор заинтересован в сотрудничестве с Россией по линии БРИКС. По словам руководителя отделения посольства РФ в Сальвадоре Александра Илюхина, центральноамериканское государство рассматривает возможность вступления в союз девяти государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии