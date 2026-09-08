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Комплексная безопасность и молодёжные инициативы: итоги масштабного сбора председателей советов МЧС России

Комплексная безопасность и молодёжные инициативы: итоги масштабного сбора председателей советов МЧС России

В Казани завершился первый Всероссийский сбор председателей молодёжных советов территориальных органов и образовательных организаций высшего образования МЧС России — масштабное событие, инициированное в 2026 году.

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