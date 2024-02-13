На трассе М5 «Урал» ограничено дорожное движение

На федеральной трассе М5 «Урал» в Челябинской области временно ограничено дорожное движение. Это связано с неблагоприятными погодными условиями – сильным снегом, снежным накатом, ограничением видимости, метелями, гололедными явлениями.
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