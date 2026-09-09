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Регионы России

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«Волна» вышла в 5-й раунд Пути регионов Кубка России, обыграв «Ротор»

«Волна» вышла в 5-й раунд Пути регионов Кубка России, обыграв «Ротор»

Команда из Нижегородской области благодаря этой победе продолжит борьбу в турнире и вышла в 5-й раунд Пути регионов, в то время как «Ротор» покинул соревнования.

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