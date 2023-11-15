Исследователи предупреждают, что к 2026 году может закончиться объем данных для обучения искусственного интеллекта

В то время как искусственный интеллект (ИИ) достигает пика своей популярности, исследователи предупреждают, что в отрасли может закончиться запас данных для обучения – топлива, на котором работают мощные системы искусственного интеллекта.
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