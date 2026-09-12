Без гастролей, но с телевидением и сольной музыкой: как Вячеслав Мясников выстроил жизнь после «Уральских пельменей»

Имя Вячеслава Мясникова у большинства зрителей неизменно ассоциируется с шоу «Уральские пельмени», где он много лет оставался одним из ключевых участников и исполнителем авторских песен.
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