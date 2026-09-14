Франция застала врасплох Евросоюз, вмешавшись в ситуацию с продлением индивидуальных санкций против России, срок которых истекает 15 сентября.
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Вот, насчёт Чубайса, особенно примечательно. Санкции с Чубайса Канада решила снять, учитывая то, что он безмерно воровал, исключительно из-за своего внутреннего протеста режиму Путина!