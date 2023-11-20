Эксперт объяснил причину роста популярности кредитов в юанях в бизнес-среде

В бизнес-среде всё чаще обращаются к кредитам в юанях. Об этом сообщил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 19 ноября.