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Эксперт объяснил причину роста популярности кредитов в юанях в бизнес-среде

Эксперт объяснил причину роста популярности кредитов в юанях в бизнес-среде

В бизнес-среде всё чаще обращаются к кредитам в юанях. Об этом сообщил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 19 ноября.

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