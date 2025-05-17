Киев надеется, что обмен пленными состоится уже на следующей неделе

Порядка двух тысяч человек могут вернуться домой на предстоящей неделе. Во всяком случае на это рассчитывают в Киеве, где начали готовиться к масштабному обмену пленными, о котором удалось договориться на переговорах российской и украинской делегациям в Стамбуле.
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