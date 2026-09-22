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temapenza

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Воронья свора — это маленький город: в ней есть свои фавориты, союзники, неприятели и даже репутация

Вороны – одни из самых соц птиц. Их своры напоминают непростой город, где у каждого есть определенная роль, статус и круг «собственных».

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