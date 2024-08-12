Кто родился 13 августа

Галина Иннокентьевна Данчикова, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Занимала должности заместителя главы администрации Верхоянского района Республики Саха (Якутия), заместителя, первого заместителя, и.
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