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Парламентская газета

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Кто родился 13 августа

Кто родился 13 августа

Галина Иннокентьевна Данчикова, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Занимала должности заместителя главы администрации Верхоянского района Республики Саха (Якутия), заместителя, первого заместителя, и.

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