Не ООН, а какая-то жалкая рекламная контора: Сатановский о заявлении генсека Гутерриша

Политолог Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о плодах усилий некоего глобального сотрудничества по восстановлению озонового слоя Земли.
Политолог Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о плодах усилий некоего глобального сотрудничества по восстановлению озонового слоя Земли.
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