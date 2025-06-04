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Царьград

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Переговоры в Стамбуле: согласован обмен 1000 пленными между Россией и Украиной

Переговоры в Стамбуле: согласован обмен 1000 пленными между Россией и Украиной

В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи достигнуты договоренности о масштабном обмене более 1000 пленными и прекращении огня на отдельных участках для сбора тел погибших.

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