Синод РПЦ осудил действия Румынской церкви в Молдове  

Попытки "вернуть" в Бессарабскую митрополию молдавских священников Румынским патриархатом прямо противоречат священным канонам, а в случае их продолжения повлекут тяжелые последствия для единства православия и отношений Русской и Румынской церквей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии