КУРКИНО
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КУРКИНО

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Свежие комментарии

Жителей Куркино приглашают стать волонтерами по сохранению культурного наследия

Присоединиться к программе смогут горожане старше 18 лет. Обучение по направлению «Реставрация» будет разделено на два курса: для начинающих помощников и для опытных добровольцев, которые успешно прошли программу обучения в прошлом году.

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