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Царьград

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Бастрыкин запросил доклад по делу о травле жительницы Екатеринбурга

Бастрыкин запросил доклад по делу о травле жительницы Екатеринбурга

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 137 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

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