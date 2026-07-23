Бастрыкин запросил доклад по делу о травле жительницы Екатеринбурга

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 137 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
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