Боевая работа расчёта тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек» на Южно-Донецком направлении.
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Боевая работа расчёта тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек» на Южно-Донецком направлении.
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