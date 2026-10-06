Глава района Самары Радько попал под следствие, но остался на свободе

Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько после следственных действий остался на свободе, сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев.
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