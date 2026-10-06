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Царьград

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Глава района Самары Радько попал под следствие, но остался на свободе

Глава района Самары Радько попал под следствие, но остался на свободе

Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько после следственных действий остался на свободе, сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев.

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