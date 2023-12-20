Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём сотрудника органов безопасности РФ

Уважаемые сотрудники органов безопасности! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша ежедневная работа связана с решением огромного количества задач, от которых зависит самое важное — безопасность граждан России.
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