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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов – третий фаворит турнира в Лос-Кабосе. Лехечка – первый у букмекеров, Серундоло – 2-й

Букмекеры оценили шансы Карена Хачанов на победу в турнире ATP 250 в Лос-Кабосе. Российский теннисит котируется третьим в списке главных претендентов на победу за 6.

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