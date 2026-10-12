☕️ Утро понедельника непременно должно начинаться с чего-то очень доброго, а лучше с чуда. Поэтому сперва смотрим ролик, а потому уже разбираем праздники: ❤️ День шоколадных сюрпризов — добавляем к кофе ломтик шоколадки и улыбаемся новому дню ❤️ День закрытия дачного сезона + День чистого стакана + День составления кулинарной книги — тут вообще все очень просто: дачный домик на клюшку, выпить бокал винца по случаю (стакан потом вымыть!) и внести в блокнотик все заготовочные открытия этой осени.