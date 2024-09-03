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Общество "Знание" представило обширную просветительскую программу на ВЭФ-2024

Российское общество "Знание" уже не в первый раз принимает участие в Восточном экономическом форуме, добившись значительных результатов во время работы на площадке, заявил в беседе с РЕН ТВ генеральный директор "Знания" Максим Древаль, рассказав о просветительской программе этого года.

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