В центре Самары на ветеринара напали с ножом

В Самаре женщина напала с ножом на ветеринара в клинике. Об этом врач рассказала в социальных сетях. По словам пострадавшей, несколько дней назад в клинику центре города принесли котенка с разбитой мордочкой.
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