С 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября годовой лимит сверхурочного труда расширят со 120 до 240 часов. Правда, такая возможность должна быть закреплена в коллективном договоре, отраслевом соглашении или ином локальном нормативном акте.
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