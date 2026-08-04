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Авторадио

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С 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября годовой лимит сверхурочного труда расширят со 120 до 240 часов. Правда, такая возможность должна быть закреплена в коллективном договоре, отраслевом соглашении или ином локальном нормативном акте.

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