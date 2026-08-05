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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яир Родригес и Жеан Силва возглавят UFC Fight Night 288 13 сентября

Бой полулегковесов UFC Яира Родригеса  (18-5) и Жеана Cилвы  (16-3) возглавит турнир UFC Fight Night 288, который пройдет 13 сентября в Глендейле.

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