Американцы получат новейший Volvo EX90 с урезанным функционалом

У Volvo очередные проблемы с запуском долгожданного электрического кроссовера EX90 в США. Производство модели запустили с опозданием, старт продаж отодвинули, а теперь выяснилось, что компания не успевает доделать машины до начала отгрузок клиентам.
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