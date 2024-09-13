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Самый игровой мини-ПК без дискретной видеокарты. Представлен Beelink SER9 — первенец на процессоре Ryzen 9 AI HX 370

Самый игровой мини-ПК без дискретной видеокарты. Представлен Beelink SER9 — первенец на процессоре Ryzen 9 AI HX 370

Компания Beelink представила первый на рынке мини-ПК с процессором Ryzen AI 300.  фото: Beelink Модель SER9 опирается на топовый Ryzen 9 AI HX 370 в 65-ваттном режиме, так что этот компьютер должен показывать более высокую производительность, чем многие ноутбуки на этом же APU, где ограничение выставлено на уровне 35 Вт.

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