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Анна Седокова получила травму ноги

Певица заметно хромала, выступая на музыкальном фестивале. За день до концерта она упала с лестницы. Седокова сильно повредила ногу, однако не обратилась к врачам.

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