Бизнесмен Григорян не признает вину в хищении у Минобороны 7 млн рублей

Генеральный директор компании "ТК-Прогресс" Сурен Григорян не признает вину в мошенничестве по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища.
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