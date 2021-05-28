Управление Росреестра по Тюменской области разъясняет…

Вопрос: собираемся покупать участок, предназначенный для строительства. В течение какого времени нам необходимо будет построить дом и что будет грозить, если строительство не будет начато (окончено) в полагающиеся сроки? Отвечает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина: - Законом предусмотрено, что возвести объект капительного строительства, либо приступить к ведению строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства, необходимо в течение трех лет с даты регистрации права собственности на земельный участок, предназначенный для жилищного или иного строительства.