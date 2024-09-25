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Американская пропаганда - "Путин везде!"

Американская пропаганда - "Путин везде!"

Как вы думаете, что, по мнению колумниста The New York Times, делает Путин, но этого никто не замечает? Оказывается, он зверски преследует российскую грантоедскую оппозицию, которая не спит ночами в своих европейских райских садах, опасаясь получить по полной программе.

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Комментарии
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Алексей Тан
Американская пропаганда - &quot;Путин везде!&quot;======== Не Путин везде... а иудейские (еврейские) СМИ везде... и и в каждую щелку, на каждый пятачок... помещают Путина.... Вероятно ОНИ всерьёз, (а может и уверены)... рассчитывают, что им будет позволено из США переселится на Украину, (как в 1945- они массово бежали от Русских в США, точно так же и их погонят... из Америк и Б.В.) И больше они рассчитывают на Путина... чем на свой американский Шекель... т.е. доллар.
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22 час.
Ирина Литвин
Бред какой то
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2 час.

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