Алексей Тан

Американская пропаганда - "Путин везде!"======== Не Путин везде... а иудейские (еврейские) СМИ везде... и и в каждую щелку, на каждый пятачок... помещают Путина.... Вероятно ОНИ всерьёз, (а может и уверены)... рассчитывают, что им будет позволено из США переселится на Украину, (как в 1945- они массово бежали от Русских в США, точно так же и их погонят... из Америк и Б.В.) И больше они рассчитывают на Путина... чем на свой американский Шекель... т.е. доллар.