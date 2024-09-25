Как вы думаете, что, по мнению колумниста The New York Times, делает Путин, но этого никто не замечает? Оказывается, он зверски преследует российскую грантоедскую оппозицию, которая не спит ночами в своих европейских райских садах, опасаясь получить по полной программе.
Американская пропаганда - "Путин везде!"
Комментарии
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Алексей Тан
Американская пропаганда - "Путин везде!"======== Не Путин везде... а иудейские (еврейские) СМИ везде... и и в каждую щелку, на каждый пятачок... помещают Путина.... Вероятно ОНИ всерьёз, (а может и уверены)... рассчитывают, что им будет позволено из США переселится на Украину, (как в 1945- они массово бежали от Русских в США, точно так же и их погонят... из Америк и Б.В.) И больше они рассчитывают на Путина... чем на свой американский Шекель... т.е. доллар.
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22 час.
Ирина Литвин
Бред какой то
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2 час.
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