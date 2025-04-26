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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гайич о пенальти в ворота ЦСКА: «Кажется, игрок «Спартака» толкает в спину Абдулкадырова. И из‑за этого он делает это движение рукой»

Армейцы победили в дерби в рамках 26-го тура Мир РПЛ (2:1).  На 83-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина навесил в штрафную ЦСКА.

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