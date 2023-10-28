В Петербурге спустя 20 лет открыли движение по одному из мостов

В Петербурге открыли движение по мосту, проезд и проход по которому были закрыты 20 лет.Важное событие произошло в Санкт-Петербурге - завершился капитальный ремонт Рыбацкого моста, пересекающего реку Славянку в створе Рыбацкого проспекта и Славянской улицы.