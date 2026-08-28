В Казани "Газель" перевернулась и затруднила проезд

В Казани грузовик попал в ДТП и затруднил движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане Поймут».
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