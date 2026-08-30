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Армия РФ поразила место сборки дронов Dead Fly и Thunder в Киеве

Армия РФ поразила место сборки дронов Dead Fly и Thunder в Киеве

РИА Новости/Григорий Сысоев Российские военнослужащие нанесли удар по украинскому заводу Киев-21, где выпускали боевые беспилотники-перехватчики Thunder, Link Drone, "Оса Камикадзе" и Dead Fly.

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