Трамп заявил, что при Кристофере Рэе ФБР уничтожало жизни невинных американцев

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследования (ФБР) уничтожало жизни невинных граждан страны при управлении ведомством Кристофера Рэя, который ранее объявил об отставке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии