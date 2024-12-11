Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп заявил, что при Кристофере Рэе ФБР уничтожало жизни невинных американцев

Трамп заявил, что при Кристофере Рэе ФБР уничтожало жизни невинных американцев

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследования (ФБР) уничтожало жизни невинных граждан страны при управлении ведомством Кристофера Рэя, который ранее объявил об отставке.

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