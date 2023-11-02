Erid: 2vtzqvwysby. А вы знаете, что при помощи еды можно устранить депрессию, повысить умственную работоспособность и физическую активность

Все мы знаем, что настроение поднимают шоколад, орехи и бананы. Но есть и топ – 4 продуктов, которые избавят от депрессии:* рыба содержит большое количества омега – 3 жирных кислот и йода, который помогает концентрации внимания и улучшает тонус организма.