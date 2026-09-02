22 истории о блюдах из отпуска, вкус и аромат которых запомнился на всю жизнь

Мы часто привозим из поездок в отпуск сувениры, но давайте признаемся честно: потрясающий вкус местных блюд или умопомрачительный аромат стрит-фуда на шумной площади остаются с нами гораздо дольше, чем любой магнитик на холодильнике.
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