В "Хезболле" не считают потерю высот Али-эт-Тахер на юге Ливана военной катастрофой

Представитель шиитской организации в ливанском парламенте Ихаб Хаммаде заявил, что занятие израильскими войсками высот Али-эт-Тахер на юге Ливана не является для "Хезболлы" военной катастрофой и не означает прекращения противостояния.
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