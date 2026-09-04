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Журнал «Профиль»

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В "Хезболле" не считают потерю высот Али-эт-Тахер на юге Ливана военной катастрофой

Представитель шиитской организации в ливанском парламенте Ихаб Хаммаде заявил, что занятие израильскими войсками высот Али-эт-Тахер на юге Ливана не является для "Хезболлы" военной катастрофой и не означает прекращения противостояния.

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