Путин предложил НАТО "достойно" признать победу России

REUTERS/Dado Ruvic К НАТО приходит осознание, что добиться стратегического поражения России невозможно, но альянсу надо подумать, как сделать это достойно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии