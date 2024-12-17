Лебедев: ВС РФ ударили по зданию для дислокации ВСУ в Запорожской области

В селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области нанесен удар по объекту, где временно размещались украинские военные, как сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Николай Лебедев.
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