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Лебедев: ВС РФ ударили по зданию для дислокации ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС РФ ударили по зданию для дислокации ВСУ в Запорожской области

В селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области нанесен удар по объекту, где временно размещались украинские военные, как сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Николай Лебедев.

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