Юра Борисов остался без «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Российский актёр Юра Борисов в Лос-Анджелесе не получил награду на 97-й церемонии премии «Оскар». Он был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» как актёр второго плана за роль в фильме «Анора».
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