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Захарова объяснила обвинения Берлина попыткой заглушить здравомыслие немцев

Захарова объяснила обвинения Берлина попыткой заглушить здравомыслие немцев

IMAGO/EHL Media/TASS Провокация с беспилотником в Лейпциге потребовалась властям Германии для подавления "гласа здравомыслия" внутри немецкого общества.

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