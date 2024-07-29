Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Хотели сбить самолет с Путиным? Белоусов экстренно связался с Пентагоном: Украина тайно готовила покушение века?

Хотели сбить самолет с Путиным? Белоусов экстренно связался с Пентагоном: Украина тайно готовила покушение века?

Автор: Мария Баранова Министр обороны России Андрей Белоусов экстренно позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину из-за данных о готовящейся тайной украинской операции против РФ, сообщила газета The New York Times (NYT).

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Комментарии
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Владимир Алсаев
Пора кончать хохлов
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2 час.
И
Искандер
Ну, зажило на нем как на собаке за пару часов и все. А вот те, кому попало , видимо даже роль массовки не играли, просто оказались не в то время и не в том месте.
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2 час.
Виктор Александров
Сомнительно всё это ... Скорее пытаются спровоцировать панику. А Путина не достать, он в бункере, и неведомо в каком, т.к. у них идентичный интерьер.
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55 мин.

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