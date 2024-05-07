Армия обороны Израиля ввела танки в Рафах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела танки в Рафах. Об этом пишет The Times of Israel. Сообщается об авиационных ударах по восточной области города, характер которых, по данным издания, является "ограниченным".
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