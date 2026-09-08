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Тренер «Лады» Зубов про 0:1 с «Северсталью»: «Неважно, как мы добирались – самолетом или автобусом, какие там ноги. Соперник был «веселый» и имел преимущество почти всю игру»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о поражении от « Северстали » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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