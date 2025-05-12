Названы неочевидные ситуации, в которых положена оплата больничного

Российские законы предусматривают несколько редких ситуаций, когда появляется право на оплачиваемый больничный в лист, о которых многие граждане даже не подозревают, рассказал в беседе с RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
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