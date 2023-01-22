Военное обозрение

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Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

Польские власти в своём стремлении противостоять России лихорадочно закупают иностранную боевую технику, игнорируя потребности собственной военной промышленности.

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