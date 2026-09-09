Экранные бабушки советского кино: как выглядели в молодости 8 знаменитых актрис и что скрывалось за их ролями

Экранная память коварна: она легко «замораживает» артиста в одном-единственном образе. Для миллионов зрителей Александра Назарова так и осталась остроумной бабой Надей из «Моей прекрасной няни», Татьяна Пельтцер — «главной бабушкой страны», а Ольга Волкова — бойкой героиней современных сериалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Короткие шорты, в...
- «Встать реально н...
- «Сидите тихо, мол...
Некоторые были очень даже красивые. Особенно Чурсина.