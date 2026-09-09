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Экранные бабушки советского кино: как выглядели в молодости 8 знаменитых актрис и что скрывалось за их ролями

Экранные бабушки советского кино: как выглядели в молодости 8 знаменитых актрис и что скрывалось за их ролями

Экранная память коварна: она легко «замораживает» артиста в одном-единственном образе. Для миллионов зрителей Александра Назарова так и осталась остроумной бабой Надей из «Моей прекрасной няни», Татьяна Пельтцер — «главной бабушкой страны», а Ольга Волкова — бойкой героиней современных сериалов.

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