Экранные бабушки советского кино: как выглядели в молодости 8 знаменитых актрис и что скрывалось за их ролями

Экранная память коварна: она легко «замораживает» артиста в одном-единственном образе. Для миллионов зрителей Александра Назарова так и осталась остроумной бабой Надей из «Моей прекрасной няни», Татьяна Пельтцер — «главной бабушкой страны», а Ольга Волкова — бойкой героиней современных сериалов.